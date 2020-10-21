غرف التجارة الأمريكية في مصر وقبرص واليونان تتفق على تعزيز العلاقات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
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وقعت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ونظيرتها في قبرص، واليونانية، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في سبيل تعزيز العلاقات التجارية، وروابط الاستثمار بين أعضائها وبين الولايات المتحدة.

ووقعت مذكرة التفاهم، اليوم الأربعاء، عبر الإنترنت، بالتزامن بين نيقوسيا والقاهرة وأثينا، وبحضور سفراء الولايات المتحدة وكبار ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدول الثلاث، والسفيرة جوديث جاربر، سفيرة الولايات المتحدة في قبرص، والسفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، والسفير جيفري آر بيات سفير الولايات المتحدة لدى اليونان.

وقال بيان صادر عن الغرف الثلاث، إن مذكرة التفاهم الموقع عليها تستهدف بلورة إطار عمل للتعاون المشترك بين غرف التجارة الأمريكية الثلاث، بالنظر لأهدافها المشتركة في تمثيل مصالح مجتمعات الأعمال الخاصة بها، وتحقيق الفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها لتلك الدول.

وأوضح البيان، أن المنظمات الثلاث ستعمل سوياً من أجل تبادل معلومات السوق وفرص العمل المتاحة والبعثات الاقتصادية؛ من أجل إعلاء مصالح الشركات الأمريكية وشركات غيرها من الدول الأعضاء في بلدانهم.

وبموجب تلك المذكرة أيضاً، سيتم تقديم الدعم لأعضاء كل غرفة من غرف التجارة الأمريكية عند تنظيم الزيارات لأغراض تجارية ومساعدة ممثلي الأعمال من الدول الثلاث في الانخراط في أنشطة الأعمال والاستثمار.

وأضاف، أن غرف التجارة الأمريكية الثلاث ستتعاون في التنظيم المشترك للاجتماعات والندوات والمعارض التجارية وورش العمل والمؤتمرات في المنطقة، وربما تلك التي تعقد في الولايات المتحدة من أجل تعزيز الاستثمار وروابط التجارة والتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة وتدعيم التعاون التجاري والاقتصادي بشكل عام.

وتابع البيان "أن الغرف الثلاث ستقدم أيضاً المساعدة المتبادلة بهدف تحديد الشركاء المناسبين المهتمين بمجالات الاستثمار والأعمال والتعاون التقني فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الأعمال في كل من البلدان".

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