سليمان عيد يشكر كل من حضر حفل زفاف ابنته

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك سليمان عيد صور من حفل زفاف ابنته، موجها الشكر لكل من حضر حفل الزفاف والذي كان مساء أمس بإحدى الفنادق.

وكتب "عيد" قائلا: "شكرا لكل اصحابى اللى نورونى فى فرح سلمى بنتى وعقبال اولادكم وكل حبايبكم".

يذكر أن سليمان عيد احتفل بعقد قران وحفل زفاف ابنته، مساء أمس بإحدى الفنادق وبحضور عدد كبير من الفنانين منهم حمدي الميرغني، وخالد سرحان وحمادة صميدة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سليمان عيد مشاركته في مسلسل "فلانتينو" وذلك في السباق الرمضاني الماضي مع الزعيم عادل إمام.

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