استشاري: 5% نسبة الإصابة بسرطان الثدي بسبب العامل الوراثي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:27 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام، إن السرطان يعني تكاثر غير محسوم للخلايا داخل الجسم، ونسبة الإصابة بسرطان الثدي عالية جدًا، لأنه يأتي نتيجة تأثير الهرمونات الموجودة في الثدي، وهناك مفهوم خاطئ حول أن السبب الرئيسي للإصابة به العامل الوراثي، رغم أن السبب الوراثي لا يزيد عن 5% فقط.

وتابع "شاش"، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن عدم ممارسة الرياضة والوزن الزائد، والافراط في الوجبات السريعة من العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي، خلاف أن الإكثار في تناول حبوب منع الحمل قد تزيد نسبة الإصابة به، ولكن لا يوجد شيء مثبت بنسبة 100% من الناحية العلمية.

ولفت إلى أن سرطان الثدي تم تشخصيه في الدراما والإعلام على أنه وصمة عار لدى المرأة، خلاف أن الحديث على أنه يؤدي إلى تساقط الشعر والنحافة أدى لخوف السيدة من هذا المرض، مشيرًا إلى أن المرأة قد لا تذهب للطبيب بسبب الخوف من المجتمع، وهذا خطأ كبير، لأن اكتشاف المرض في البداية يساوي الشفاء الكامل.

هذا، وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.

وهذه النصائح هي:

_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.

_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

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