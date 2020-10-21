الجيش الليبي يعلن شرطه الوحيد قبل الاتفاق (فيديو)

يتسابق الجميع لحل أزمة ليبيا، ولليوم الثالث على التوالي تواصل اللجنة العسكرية "5+5" محادثاتها المباشرة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ويراهن المجتمع المحلي والدولي على اللجنة المشكلة من 10 مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع الليبي، من أجل تحقيق مرحلة جديدة من التوافق، تقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد.

ونقلت قناة "مداد نيوز" ما قاله اللواء خالد المحجوب ، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي :"إن المباحثات بين الوفدين تدور وسط أجواء إيجابية، وأشار إلى أن هناك محاولات جديّة للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة، لكن المحجوب لفت أيضا إلى أنه من المبكر الحديث عن الوصول إلى توافق نهائي وشامل، وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم إلا بعد إخلاء البلاد من المرتزقة وحل الميليشيات".

وتسعى المحادثات العسكرية المباشرة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع خطة مشتركة لتفكيك المجموعات المسلحة، والتفاهم حول بقاء سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح، والأهم من كل ذلك، وأحد أبرز شروط الجيش، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.