الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

Advertisements

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا ما زالنا نعيش في فصل الخريف، على الرغم من حالة عدم الاستقرار في الجو بداية من أمس الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن الكثير من الناس لم يطلعوا على البيان الخاص بهيئة الأرصاد بشكل دقيق، وهناك سقوط أمطار ومن أمس واليوم على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري، لكنها أمطار خفيفة إلى متوسطة، موضحة أنه كانت هناك رياحًا مثيرة للأتربة كانت اليوم الأربعاء.



واستكملت أن هناك أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة ستسقط على السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما القاهرة غدًا من بعد الظهر، ستشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وشمال سيناء كذلك الأمر، مشيرة إلى أن يومي السبت والأحد سيشهدان سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة أيضًا.



وواصلت حديثها، أن عاصفة التنين التي شهدتها محافظات مصر، في مارس الماضي واستمرت لمدة 4 أيام، لن تتكرر مرة أخرى، مؤكدة أن حالة سقوط الأمطار التي ستشهدها الكثير من محافظات مصر في الفترة المقبلة أقل بكثير من عاصفة التنين.



واختتمت تصريحاتها، أن يومي الخميس والجمعة لا خطورة على الطرق، بينما السبت والأحد يفضل تقليل الحركة، نظرًا لوجود حالة من عدم الاستقرار في الجو.



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

