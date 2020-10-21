تعرف على BMW 330is بالأسعار والمواصفات

كشفت شركة بي إم دبليو عملاق صناعة السيارات الألمانية النقاب عن سيارتها 330is G20 الخاصة، والتي يقتصر إنتاجها على 230 نسخة فقط.





BMW 330is



وأوضحت الشركة الألمانية؛ أن سيارتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 0ر2 لتر وبقوة 258 حصان، وتكفي هذه القوة السيارة للتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر5 ثانية، ويتم تعزيز الطابع الرياضي للسيارة الجديدة من خلال ناقل الحركة الأوتوماتيكي Steptronic Sport ثماني السرعات.

وتتمتع السيارة بطلة رياضية شرسة من خلال الجنوط M Performance الكبيرة قياس 20 بوصة وباقة التجهيزات M Sport وباقة الأيروديناميكية M، التي تشتمل على المشتت الأمامي والعتبات الجانبية بنفس لون السيارة واسبويلر على صندوق الأمتعة ومجموعة العادم الخاصة.

وتظهر ملامح الطابع الرياضي على المقصورة الداخلية من خلال أشرطة الصعود وأحزمة الأمان M والمقود الجلدي M وإضاءة المقصورة الداخلية والسقف المطلي بلون أنثراسيت والنظام الصوتي فائق الأداء، وتزخر السيارة بالعديد من التقنيات الحديثة مثل التحكم بالأوامر الصوتية ومساعد صف السيارة للانتظار والمقاعد الرياضية لقائد السيارة والراكب الأمامي.



وأعلنت شركة بي إم دبليو أن تكلفة سيارتها الخاصة الجديدة تبدأ من 46 ألف و200 يورو أى ما يعادل 854,700 جنيه تقريبًا.



