غدا.. أنجى علي تستضيف يسرا اللوزي في برنامج أسرار النجوم





تستضيف الإعلامية أنجى على غداً الخميس الفنانة الشابهةيسرا اللوزى فى برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة العاشرة مساءاً.



