متخصص: زيادة بدل المعلمين تحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال زكي السعدني، كاتب صحفي متخصص في شؤون التعليم، إن زيادة بدل المعلمين جاء بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع السعدني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "زيادة بدل المعلمين إضافة جديدة للمعلمين الذين عانوا من ضعف الدخل"، مشيرا إلى أن الزيادة ستساهم في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأضاف "المعلم عنصر رئيسي في تطوير المنظومة التعليمية، ومن المتوقع إقرار زيادات أخرى قادمة"، مشيرا إلى أن الزيادات الجديدة ستقر بعد إقرار مشروع القانون الخاص بها في يناير.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيه رئاسي صدر منتصف سبتمبر بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، لافتًا إلى أن مجلس الوزارة وافق على زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% من القيمة في 30-6- 2020 يستفيد منها 1.4 مليون معلم بوزارة التربية والتعليم والأزهر، من 75 جنيه للمعلم المساعد لـ 180 جنيه لكبير المعلمين.

وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتعليم والصناعة، اليوم الأربعاء، أنه تقرر أيضًا زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% من القيمة في 30-6- 2020 يستفيد منها 1.4 مليون معلم، من 140 جنيه لـ 185 جنيه.
وتابع وزير المالية، أنه تقرر أيضًا زيادة 25% من قيمة مكافأة الامتحانات من القيمة في 30-6- 2020 يستفيد منها 1.4 مليون معلم و700 ألف من الإداريين بقيمة 50-155 جنيه شهريًا، موضحًا أن تكلفة زيادة بدل المعلم 1.8 مليار جنيه، و1.2 مليار جنيه، وتكلفة زيادة 2.3 مليار جنيه.

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