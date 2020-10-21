ملف دمج العاملين والمؤقتين بالسياحة والآثار على أولويات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:13 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها.

وشهد اللقاء الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للآثار و عدد من قيادات الوزارة.

وأوضح السيد أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أن اللقاء قد تناول مناقشة العديد من الملفات علي رأسها ملف دمج وزارة السياحة والآثار والهيكل التنظيمي الخاص بها.

وكذلك ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار وما آلت إليه نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتقسيمات الخاصة بهذا الملف (العاملين بند أجر نظير عمل ومؤقتي الباب السادس).

وأكد رحيمة أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعد الانتهاء من الملفات المشار إليها خلال شهر أكتوبر الجاري، مشددا على حرص الجهاز على صالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ومنهم موظفي وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة.

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