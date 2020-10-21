ماتياس أومان يكشف تفاصيل الجزء الثاني من "mc mafia out country"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أنتهي المؤلف  الالماني ماتياس أومان من  كتابة  الجزء الثاني من المسلسل الانجليزي    "mc mafia  out  country " مع النجم جيمس كونتوا   والذي حقق نجاحا جماهيريا  كبيرا في موسمه الأول الذي أذيع منذ عامين حيث يقدم فيه عالم الجريمة وعصابات المافيا والإجرام حول العالم الذين  يتنقلون ويجوبون حول بلاد العالم   وتحديدا بين أمريكا وانجلترا واوربا للتجارة في السلاح وتتوسع تجارتهم لافريقيا .

ومن المقرر أن المسلسل سيتم تصويره في مناطق متفرقة بين  أنجلترا وهولندا  وشيكاغو كما أعلن طاقم العمل حيث يبدأ فريق العمل   تصويره مع بداية عام ٢٠٢١ بعد التقليل من انتشار جائحة  كورونا حول العالم والمسلسل يتناول عالم الجريمة المنظمة وجرائم المافيا حول العالم. 

يذكر أن ماتياس أومان بدأ أولي خطواته في التأليف والتمثيل  منذ عام١٩٩٨  في فيلم out of sight " وشارك في أكثر من مهرجان عالمي منهم شيكاغو وفينسيا وشينغهاي وأنطاليا وغيرها من المهرجانات العالمية .

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