ماتياس أومان يكشف تفاصيل الجزء الثاني من "mc mafia out country"

أنتهي المؤلف الالماني ماتياس أومان من كتابة الجزء الثاني من المسلسل الانجليزي "mc mafia out country " مع النجم جيمس كونتوا والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في موسمه الأول الذي أذيع منذ عامين حيث يقدم فيه عالم الجريمة وعصابات المافيا والإجرام حول العالم الذين يتنقلون ويجوبون حول بلاد العالم وتحديدا بين أمريكا وانجلترا واوربا للتجارة في السلاح وتتوسع تجارتهم لافريقيا .





ومن المقرر أن المسلسل سيتم تصويره في مناطق متفرقة بين أنجلترا وهولندا وشيكاغو كما أعلن طاقم العمل حيث يبدأ فريق العمل تصويره مع بداية عام ٢٠٢١ بعد التقليل من انتشار جائحة كورونا حول العالم والمسلسل يتناول عالم الجريمة المنظمة وجرائم المافيا حول العالم.



