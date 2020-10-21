بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لمحمد علي رزق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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خضع الفنان محمد علي رزق لجلسة تصوير جديدة، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية جذابة.

بملابس تبيانت ألوانها بين الأبيض والأسود، التقط المصور جلال بدر العديد من الصور المميزة لمحمد علي رزق، وذلك من تصميم الاستايسلت نورين ماهر، والكوافير محمد نصر، ومدحت جاميكا مدير أعمال الفنان.

على صعيد آخر، يشارك محمد علي رزق في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات.

يجسد رزق خلال المسلسل شخصية "كمال الرخ" صديق "يونس" الذي يجسده بطل المسلسل الفنان محمد أنور، منذ الطفولة. ومن المنتظر أن يظهر خلال الحلقات بإطلالة مختلفة تماما، ومعبرة إلى حد كبير عن تلك الشخصية التي تتسم بالثراء.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

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