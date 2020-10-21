الصحة العالمية: الموقف الوبائي في مصر حتى الآن جيد مقارنة بالعالم (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الموقف الوبائي في مصر حتى الآن موقف جيد مقارنة بالعالم كله، مشيرة إلى أن ثبات الحالات الجديدة هو مؤشر جيد.

وأضافت "مها" في لقائها عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "نأمل أن تظل انخفاض الحالات ولا يحدث أي زيادة خلال الفترة المقبلة".

وتابعت "بعد الدول التي وصلت الإصابات بها إلى الصفر مثل الأردن والعراق وإيران عادت الإصابات في الزيادة حاليًا، ونأمل ألا يتكرر هذا مع مصر".

وأشارت إلى أن هناك 200 لقاح عالمي ضد فيروس كورونا مازالت في طور التطوير، ولكن هناك 40 لقاح في المراحل السريرية و10 فقط في مراحل التجارب السريرية على الإنسان بأعداد كبيرة للوصول لمرحلة التصنيع والتوزيع.

واستطردت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، " نأمل أن تصل التجارب السريرية إلى نتائج فعالة ونافذة في نهاية هذا العام".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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