وزير الصحة البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
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أعلن إدواردو بازويلو، وزير الصحة البرازيلي، اليوم الأربعاء عن إصابته بفيروس كروونا "كوفيد-19".

 

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، يعد بازويلو ثالث وزير فى الحكومة البرازيلية يصاب بكوفيد 19 منذ بداية تفشي الجائحة فى البلاد.

 

ووقعت البرازيل والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتوثيق روابط التجارة، وهي خطوة قد تتضمن تمويلًا يصل إلى مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

 

ووفقًا لوزارة التجارة البرازيلية، فإن الاتفاق سيؤدي إلى قيام بنك التصدير والاستيراد بتوسيع قروض وضمانات وتأمين لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات الطاقة والتعدين، والتصنيع، والبنية التحتية، والاتصالات، ومجالات أخرى في البرازيل.

 

وقال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس، إن الاتفاق يأتي في الوقت المناسب للبرازيل التي تحاول تقليص القواعد التنظيمية، وتحرير قطاعات كثيرة في اقتصادها وسيدعم التجارة الثنائية، ويساعد في توحيد الأطر التنظيمية.

 

وأكدت كيمبرلي ريد، الرئيسة التنفيذية لبنك التصدير والاستيراد، أن الاتفاق يعكس العلاقة "المتينة والتعاونية" والتحالف بين البلدين.

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