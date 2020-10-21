"الصيادلة" تتقدم بشكوى لـ"حماية المستهلك" ضد تطبيق صيدليتى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:04 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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تقدمت النقابة العامة للصيادلة اليوم بشكوى رسمية بقسم الشكاوى والتبليغات بجهاز حماية المستهلك حملت رقم 2024728 ضد تطبيق"صيدليتى"لمخالفته لقانون إنشاء النقابة وقانون مزاولة المهنة ومخالفةً لائحة اداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة.

وأوضحت النقابة فى المحضر ان التطبيق يقوم ببيع الأدوية اون لاين مما يجعل الأمر مجهولًا لمعرفة من هو القائم بالبيع ومصدر تلك الأدوية، مما يفتح الباب على مصراعية للبيع خارج المؤسسات الصيدلية (الصيدليات) بالمخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.

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