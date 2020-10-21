هبة الاباصيرى فى زيارة لمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قامت الإعلامية والفنانة هبة الأباصيري، بزيارة لمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر فى إطار الاحتفال بشهر اكتوبر الوردى،


وقامت بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى ، واشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.

وقالت إن اجمل مايميز هذا الصرح الطبى القومى هو أن الجميع يعمل من قلبه واضافت انها اول مرة تزور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ وأنها ستكرر الزيارة مرات ومرات وان المستشفى نموذج مشرف للمستشفيات الحكومية ودعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للاورام ٧٧٧ للقضاء على مرض السرطان اللعين كما دعت كل سيدات مصر فى كل المحافظات لإجراء الكشف المبكر والاهتمام بصحتهن.

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