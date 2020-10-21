بلاغ ضد وزير الإعلام لمنعه الصحفية فاطمة سيد أحمد من حضور لقائه مع الصحفيين

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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد وزير الإعلام أسامة هيكل لمنعه الصحفية فاطمة سيد أحمد من حضور لقاؤه مع الصحفيين.



وقال صبري: افتعل اسامة هيكل منذ أيام أزمة أثارت غضب جموع الإعلاميين والصحفيين التي طالبت بإقالته من منصبه إلا أنه أراد إصلاح ما فعله فدعا الصحفيين إلي اجتماع وذلك لتصفية الأجواء ومناقشة تصريحاته الأخيرة إلا أن مجموعة من الإعلاميين قد توجهت إلي ذلك الاجتماع ومنهم الدكتورة فاطمة سيد أحمد ـ عضو الهيئة الوطنية للصحافة والتي تتمتع بسمعة طيبة كونها من أحد الكتاب الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والتي كانت تشغل رئيسة تحرير جريدة روز اليوسف وهي أول إعلامية تحصل علي درجة زميل أكاديمية ناصر العليا في الإستراتجية القومية ودكتوراه في الأدب من جامعة الإسكندرية ولها من العديد من الكتابات والمقالات.



إلا أن حرس المكتب اسامة هيكل منعها من دخول الاجتماع مما أصاب حفيظة الإعلاميين المتواجدين في الاجتماع ورفضوا حضور الاجتماع وتضامنوا معها من هذا الفعل الذي يدل علي إساءة للصحافة والصحفيين والإعلام وتعمد هذا السلوك مع زملائه في العديد من المواقف والتي تدل علي عدم خبرة اسامة هيكل في شغل هذا المنصب وأن مقر وزارة الإعلام هو منشأة حكومية وليس منزله الخاص يمنع من يشاء ويقبل من يشاء وأن كثير من الإعلاميين يروا أن اسامة هيكل لا يصلح لهذا المنصب لأنه يفتقد اللياقة والخبرة وغير جدير بهذا المنصب.



وأن الفعل الذي ارتكبه اسامة هيكل رفضه الإعلاميين والصحفيين وتعتبر خطيئة في حق الإعلام ويفتقد الاحترافية.



وطلب صبري التحقيق مع اسامة هيكل وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.