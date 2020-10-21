بلاغ ضد وزير الإعلام لمنعه الصحفية فاطمة سيد أحمد من حضور لقائه مع الصحفيين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد وزير الإعلام أسامة هيكل لمنعه الصحفية فاطمة سيد أحمد من حضور لقاؤه مع الصحفيين.

وقال صبري: افتعل اسامة هيكل منذ أيام أزمة أثارت غضب جموع الإعلاميين والصحفيين التي طالبت بإقالته من منصبه إلا أنه أراد إصلاح ما فعله فدعا الصحفيين إلي اجتماع وذلك لتصفية الأجواء ومناقشة تصريحاته الأخيرة إلا أن مجموعة من الإعلاميين قد توجهت إلي ذلك الاجتماع ومنهم الدكتورة فاطمة سيد أحمد ـ عضو الهيئة الوطنية للصحافة والتي تتمتع بسمعة طيبة كونها من أحد الكتاب الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والتي كانت تشغل رئيسة تحرير جريدة روز اليوسف وهي أول إعلامية تحصل علي درجة زميل أكاديمية ناصر العليا في الإستراتجية القومية ودكتوراه في الأدب من جامعة الإسكندرية ولها من العديد من الكتابات والمقالات.

إلا أن حرس المكتب اسامة هيكل منعها من دخول الاجتماع مما أصاب حفيظة الإعلاميين المتواجدين في الاجتماع ورفضوا حضور الاجتماع وتضامنوا معها من هذا الفعل الذي يدل علي إساءة للصحافة والصحفيين والإعلام وتعمد هذا السلوك مع زملائه في العديد من المواقف والتي تدل علي عدم خبرة اسامة هيكل في شغل هذا المنصب وأن مقر وزارة الإعلام هو منشأة حكومية وليس منزله الخاص يمنع من يشاء ويقبل من يشاء وأن كثير من الإعلاميين يروا أن اسامة هيكل لا يصلح لهذا المنصب لأنه يفتقد اللياقة والخبرة وغير جدير بهذا المنصب.

وأن الفعل الذي ارتكبه اسامة هيكل رفضه الإعلاميين والصحفيين وتعتبر خطيئة في حق الإعلام ويفتقد الاحترافية.

وطلب صبري التحقيق مع اسامة هيكل وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 23 ساعة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خالد بيومي: موسيماني حرر لاعبي الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

05:29 م

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»