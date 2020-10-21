أول تعليق من أوزيل على استبعاده من قائمة آرسنال بالبريميرليج

هاجم الألماني مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، قرار مدربه الإسباني آرتيتا، بعد استبعاده من قائمة الفريق من دور الذهاب لبطولة الدوري الإنجليزي الممتا لكرة القدم.





وكتب أوزيل (32 عاماً) على "إنستغرام" يوم الأربعاء: عندما وقعت في 2018 عقدي الجديد، أعربت عن ولائي وإخلاصي للنادي الذي أحبه، نادي أرسنال، وقد أحزنني أنه لم يتم الرد بالمثل.





وأضاف أوزيل، الذي ينتهي عقده مع أرسنال الصيف المقبل، أنه التزم الصمت حتى الآن لأنه كان يأمل في الحصول على فرصة للعودة إلى الفريق ولقد حاولت دائما أن أظل إيجابيا.





وقال أوزيل :"سأظل أكافح من أجل فرصتي وألا أدع موسمي الثامن مع أرسنال ينتهي على هذا النحو، ففي لندن اشعر دائما كأنني في وطني، ولدي العديد من الأصدقاء الأعزاء في الفريق ولا أزال أشعر برابطة قوية مع جماهير النادي. مشيرا إلى أن القرار لن يغير شيئا في موقفه وأنه سيواصل بذل أقصى جهد في التدريب".





ويعد أوزيل، صاحب الـ92 مباراة دولية، واحدا من أعلى أصحاب الرواتب في النادي الإنجليزي إذ يبلغ راتبه السنوي نحو 20 مليون يورو.





وكانت آخر مرة شارك فيها أوزيل مع أرسنال قبل أكثر من سبعة شهور في مباراة الفريق أمام وست هام في السابع من مارس الماضي، وكانت هذه آخر مباراة في الدوري الإنجليزي قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا، وبعدها ظل جالسا على مقعد البدلاء وتقول البيانات



