موسيماني يركز على الجانب الخططي في مران الأهلي

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الخططي في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل.

وخاض الفريق تدريبات قوية ركز خلالها بيتسو موسيماني، المدير الفني، على الجانب الخططي، وأجرى أكثر من تقسيمة بهدف تطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الوداد.

وحرص المدير الفني على شرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداءً من اليوم، استعدادًا لمواجهة الوداد في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.