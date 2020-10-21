حملات تموينية مكثفة بالمحافظات لضبط الأسواق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد مديرى مديريات التموين أنه وبتعليمات مشددة من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتم القيام يومياً بشن حملات على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة السلع المعروضة للمواطنين من حيث الجودة والصلاحية، واضاف مديرى المديريات  أنه لا تهاون مع من يقومون بغش السلع او عرضها بعد انتهاء صلاحيتها.

وفي هذا الصدد وبمحافظة كفر الشيخ قامت مديرية التموين بضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية حيث وصلت 20000 عبوة مبيدات متنوعة وعدد 25 برميل زنة 200 كيلو و 100 شيكارة زنة 10 كيلو وعدد 12 شيكارة زنة 25 كيلو ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الضبطيات، وفي مجال السلع التموينية تم ضبط 1000 كيلو سكر و 1104 زجاجة زيت و 760 كيلو ارز و 590 علبة جبنة، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المخالفين على النيابة.

وفي محافظة الفيوم قامت مديرية التموين بحمله مكبرة لضبط السلع منتهية الصلاحية وخلال الحملة تم ضبط 30 الف قطعة سناكس منتهية الصلاحية بمركز الفيوم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الموضوع.

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