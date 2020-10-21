موسيماني يشرح للاعبي الأهلي خطة عبور الوداد

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد جلسة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ومنح التعليمات التي يرغب في تنفيذها خلال المران الأخير اليوم على ملعب التتش.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم، حيث يعلن المدير الفني قائمة الفريق عقب نهاية المران والتوجه إلى أحد الفنادق لبدء معسكر الفريق.