في يوم ميلادها..تعرف على عمر داليا البحيري الحقيقي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يصادف اليوم الموافق 21 أكتوبر عيد ميلاد داليا البحيري، حيث تكمل اليوم عيد ميلادها الـ50.

بدأت الفنانة داليا البحيري حياتها الفنية كعارضة أزياء وتوجت كملكة جمال مصر، ثم عملت كمذيعة وتخرجت من كلية السياحة والفنادق.

شاركت "البحيري" في عدد من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور وكان أبرزها فيلم "محامي خلع" مع الفنان هاني رمزي والذي حقق نجاحا كبيرا، وقت عرضه،ومن أهم أعمالها "صرخة أنثى"،"ريش نعام"،"حريم كريم"، و"علي يا ويكا".

حققت داليا البحيري نجاحا ساحقا من خلال أجزاء مسلسل "زوجة مفروسة أوي" مع الفنان خالد سرحان والذي استمر عرضه في شهر رمضان الكريم بأجزاء مختلفة.

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