البورصات الأوروبية تواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي

واصلت البورصات الأوروبية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض قوي للجلسة الثالثة على التوالي، بعد نتائج أعمال ومع تطورات صفقة التحفيز الأمريكية.









وتراجعت أسهم السفر والترفيه بنحو 2.5 بالمائة لتقود خسائر القطاعات والبورصات الأوروبية.





ولا صوت يعلو فوق محادثات التحفيز الأمريكية في الوقت الحال بالنسبة للأسواق العالمية التي تأمل في التوصل لاتفاق قبل انتخابات الرئاسة.





وتستمر المحادثات بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوشين اليوم بعد إحراز تقدم في مباحثات أمس الثلاثاء لكن لا يزال هناك خلافات.





ومن ناحية أخرى، ارتفع سهم "إريكسون" باكثر من 10 بالمائة بعد أن سجلت نتائج أعمال أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث، في حين تراجع سهم "نستله" بنحو 0.8 بالمائة مع تراجعت مبيعاتها.





وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.3 بالمائة إلى مستوى 360 نقطة، وهبط "فوتسي" البريطاني بنحو 1.9 بالمائة إلى 5667 نقطة.





كما انخفض "داكس" الألماني بنسبة 1.4 بالمائة إلى 12557 نقطة، وتراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 4853 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1875 دولار.