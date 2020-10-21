إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قفط القصير

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:48 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أصيب مساء اليوم الأربعاء، 7 اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القصير قفط، وتم نقل المصابين لمستشفي قفط المركزي لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الحادث، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير قفط وتحديدا بالكيلو 125 في اتجاه قفط علي الفور تم التنسيق مع عرفة عمليات اسعاف محافظة قنا وتم الدفع ب4 سيارات اسعاف لموقع الحادث.

وتبين اصابة 7 اشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص لوحة معدنية رقم 4835 ص ن ج، وان المصابين فيها هم ابو بكر احمد محارب 40 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف، ياسمين ابو بكر احمد، 13 سنة، ايه حسن احمد، 16 سنة، سحر احمد محارب، 13 سنة، امال حسن احمد، 20 سنة، فاطمة محسب كليب، 45 سنة، محمد حسن احمد 12 سنة، جميعهم مصابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمين بمدينة القصير.

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