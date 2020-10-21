شاهد.. أطباء كتالونيا يتظاهرون بالملابس الداخلية بسبب كورونا

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عرضت قناة الغد تقرير مصورًا عن وقفة احتجاجية لأطباء كتالونيا يتظاهرون بالملابس الداخلية اعتراضًا على تردي أوضاعهم وانخفاض رواتبهم التى تقارب الحد الأدنى من الأجور رغم ما بذلوه أثناء جائحة كورونا.



وأضاف التقرير أنهم عملوا ساعات عمل إضافية تتجاوز الحد المسموح به وهى 7 ساعات فى اليوم كما يحددها القانون.



وأوضح التقرير أن اختيار الملابس الداخلية كان للتعبير عن عدم شعورهم بالرضا، حيث أن الاحتجاجات تزامنت مع ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وفرض حظر التجوال في عدة دول مع بدء الموجة الثانية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

