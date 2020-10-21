حكاية أغنية.. "عبرنا الهزيمة" قصة مقال لـ توفيق الحكيم الذي تحول لنشيد نصر أكتوبر

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع شهر الإنتصارات للشعب المصري على العدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر المجيدة، وهي "عبرنا الهزيمة".



بدأت الحكاية عقب نصر أكتوبر، طلبت جريدة الأهرام من كتابها أن يكتب كل منهم عن النصر العظيم، ويدونوا مشاعرهم للقراء في كلمات قصيرة.



وكان الكاتب الكبير توفيق الحكيم، أول من كتب عن النصر مقالًا تحت عنوان "عبرنا الهزيمة" يوم 9 أكتوبر في صدر الصفحة الأولى لجريدة الأهرام.





قرأ الشاعر عبد الرحيم منصور المقال، وفكر ثم استوحى من خلاله أغنية "عبرنا الهزيمة.. يا مصر يا عظيمة"، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي، وغنتها الفنانة الكبيرة شادية.



وسمع توفيق الحكيم الأغنية واتصل بعبد الرحيم منصور يطلب مقابلته، وذهب عبد الرحيم منصور لتوفيق الحكيم، وجلسا معًا وقال له الحكيم "إن المقال لم يقرأه الكثيرون، ولكنك جعلت الملايين من المصريين يتغنون بعنوان المقال شكرًا يا عبد الرحيم منصور.. أنت شاعر تستحق الخلود كما خلدت عنوان المقال".





