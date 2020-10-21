توفت ابنتها وتزوجت ثلاث مرات..مالا تعرفه عن داليا البحيري

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يحل اليوم 21 أكتوبر يوم ميلاد الفنانة داليا البحيري، والتي توجت كملكة جمال مصر، وعملت في بداية حياتها كمرشدة سياحية ومقدمة برامج.



كانت أول أعمال الفنانة داليا البحيري، فيلم "علشان ربنا يحبك"، وذلك عام 2002، مع المخرج رأفت الميهي.



تزوجت داليا البحيري، في أول حياتها من رجل الأعمال سعيد جمال وأنجبت منه فتاة، ولكنها توفت عقب 8 أشهر من ولادتها بسبب إصابتها بمرض نادر والذي اعتبرته "البحيري" أكبر حدث بحياتها.



ثم تزوجت داليا البحيري من حفيد الفنان فريد شوقي وهو فريد المرشدي،وهو طليق سوسن بدر وأنجبت منه ابنتها "قسمت"، ثم انفصلا عقب 5 سنوات من زواجهم.



تزوجت "البحيري" من حسن سامي، والذي يعتبر الزيجة الثالثة لها، وذلك في عام 2016.