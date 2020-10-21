محافظة القاهرة: توسعة نفق عزبة الوالدة مع السكة الحديد وتوصيل المرافق لمشروع جواهرجية الطين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالإسراع فى تنفيذ مشروع توسعة نفق "عزبة الوالدة" بحلوان، والسير بخطى سريعة لتنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وهيئة السكك الحديدية بشأن توسعة النفق، لتوفير السيولة المرورية به.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة إحضار الموافقات من بعض الجهات، والتي سوف يؤثر عليها وبشكل مباشر تنفيذ هذا المشروع، مع تذليل العقبات الأخرى المتسببة فى التعطيل.

فى سياق آخر، وفي إطار متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية، تابعت نائب المحافظ، توصيل المرافق للفواخير (مشروع قرية الفواخير أو جواهرجية الطين)، في مصر القديمة، وعلى رأسها مرفق الغاز.

كما تابعت، ماتم بشأن توريد الولاعات الخاصة بتشغيل أفران هذه الفواخير، ليتم بدء التشغيل فى أقرب وقت ممكن، موجهة بضرورة إنهاء ماتبقى من إجراءات وعمل تقرير بذلك.

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