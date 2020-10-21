حمله مكبره على محلات المبيدات والمخصبات بمركز ابشواي

Advertisements





شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي جهاز المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالمرور اليومي على محلات المبيدات والمخصبات الزراعيه بالمحافظة وتكثيف الحملات المشتركة مع شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين

تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور بصفة دورية ودائمة على محال بيع المبيدات والأسمدة والمصانع المنتجة للأسمدة بدائرة المحافظة لمواجهة مافيا التهريب والمغشوش، والمبيدات المقلدة والمضروبة، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق وغير المصرح بها.



خلال ذلك نظمت الإدارة المركزية للرقابه على المبيدات والمخصبات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم بالمرور على محلات المبيدات والمخصبات بمركز ابشواي بحضور المهندس اسلام أحمد من مكتب الوزير والمهندس فكرى سلطان مديرية الزراعه بالفيوم والمهندس عبدالباقى يونس ادارة ابشواي الزراعية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

