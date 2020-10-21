ارتفاع حصيلة القتلي بين مرتزقة أردوغان بـ "قره باغ" إلى 161 شخص

قتل خلال يومين ما لا يقل عن 27 مسلحا من المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقتال في المعارك المشتعلة في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثق مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية لأنقرة خلال مشاركتها في معارك إقليم ناغورني قره باغ إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها ضد القوات الأرمينية.

ووثق المرصد مقتل 27 مسلحا من الفصائل خلال الـ 48 ساعة الماضية وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل حكومة تركيا نهاية سبتمبر الماضي إلى ما لا يقل عن 161 قتيلا، بينهم 92 جرى إعادة جثثهم إلى سوريا.





وحسب المرصد، فإن دفعة جديدة من المرتزقة تتحضر للذهاب إلى أذربيجان، وذلك في إطار استمرار الحكومة التركية بنقل المسلحين إلى المنطقة المشتعلة رغم جهود التهدئة.

وأشار المرصد السوري قبل يومين، إلى وصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى أذربيجان، تتألف من نحو 400 مسلح من فصائل “السلطان مراد والحمزات” وفصائل أخرى، ليبلغ بذلك تعداد السوريين الذين جرى نقلهم إلى هناك ما لا يقل عن 2050.

ووفقاً لمصادر المرصد ، فإن المعارك ضمن إقليم “ناغورني قره باغ” مستمرة على أشدها، في ظل وجود مسلحين سوريين على الجبهات الأولى، مما يشكل ضغطا كبيرا عليهم.

ولفت إلى أن الحكومة والمخابرات التركية تواصل عملية تجنيد "المرتزقة" في سوريا وإرسالهم للمشاركة في العمليات العسكرية في إقليم "ناغورني قره باغ".