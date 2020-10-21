رغم تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي.. أردوغان ينفق 4.5 ملايين ليرة يوميا

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يشهد الاقتصاد التركى أزمة طاحنة، بفعل السياسات التى يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على انتهاجها، هو ونظامه، الذى يعانى من ويلات الانهيار الاقتصادى، والتى أدت إلى انهيار العملة التركية، وتراجع الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذى أغضب الشعب التركى الرافض لتلك السياسات، التى دمرت الاقتصاد، وأتت على الأخضر واليابس.



وفى ظل تلك الأزمة التى يشهدها الاقتصاد التركى، والتى دفعت وزارة المالية والخزانة التركية إلى التفكير فى اقتراض 270.8 مليار ليرة إضافية، وأدت إلى تراجع إجمالى الدخل القومى فى تركيا، يغرد أردوغان بعيدا عن الواقع، ويؤكد على زيادة الدعم المقدم إلى أفراد الشعب التركى، بينما ينفق هو شخصيا 4.5 ملايين ليرة بشكل يومى.



تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي



فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في تركيا إلى مستوى مقارب لنصيب الفرد من الدخل القومي قبل 15 عاما.



وكشف تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الحالي، أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في تركيا يتراجع بشكل سريع، مؤكدا أن استعادة السيطرة على الأوضاع الاقتصادية أمر ليس سهلا.



وأوضح صندوق النقد الدولى، فى تقريره، أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في تركيا، سيتراجع إلى 7 آلاف و720 دولار أمريكي سنويًا، مقارنة بـ7 آلاف و350 دولار أمريكي قبل 15 عامًا.



كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 5%، في الوقت الذي ترى فيه الحكومة التركية أن الاقتصاد سيحقق 0.3% نموًا خلال العام الحالي، و5.8% نموًا خلال العام المقبل.



ونوه صندوق النقد الدولي بأن نصيب الفرد من الدخل القومي التركي سيواصل التراجع أيضا خلال السنوات المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن يتراجع إلى 7 آلاف و658 دولار في عام 2021، لكنه قد يسجل ارتفاعا مرة أخرى ليصل إلى 9 آلاف و290 دولار في عام 2023.



تركيا تستعد لاقتراض 270.8 مليار ليرة إضافية



وتستعد وزارة المالية والخزانة التركية لاقتراض 270.8 مليار ليرة إضافية، بحسب تقارير صحفية.



يأتى ذلك فيما كانت الموازنة المركزية للحكومة التركية قد سجلت عجزا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي.



وأكدت الصحيفة التركية المعارضة أن صحيفة "سوزجو" ذكرت أن الحكومة طالبت البرلمان بمنحها الصلاحية لاقتراض 270 مليار و847 مليون ليرة إضافية خلال العام المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم سيتم استخدام 246 مليار و225 مليون ليرة من القرض الجديد الذي يتم المطالبة به عبر مقترح قانون موازنة عام 2021 المعروض على البرلمان في سد عجز الموازنة، وفي حال عدم كفاية هذا المبلغ سيتم اقتراض 24.6 مليار ليرة إضافية.



وأضافت أن مقترح موازنة عام 2021 تضمن نفقات بقيمة ترليون و328 مليار ليرة للإدارات الحكومية، ضمن الموازنة العامة للعام المقبل، وسداد ترليون و82 مليار ليرة من هذه النفقات عبر عائدات الخزانة، وسيتم تمويل مبلغ 246 مليار و225 مليون ليرة، الذي يشير إلى عجز الموازنة، من خلال الاقتراض من السوق.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال ارتفاع النفقات المقترحة وعدم تحقيق العائدات المحددة، فسيتم الحصول على قرض إضافي يعادل خمس المبلغ المقترض أي بقيمة 12 مليار و311 مليون ليرة، وإذا لم يكفي القرض الإضافي سيتم اللجوء إلى قرض إضافي ثاني بقيمة 12 مليار و311 مليون ليرة بتخويل من الرئيس.



نفقات أردوغان



وفى الوقت الذى تشهد فيه تركيا تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ينفق أردوغان 4.5 ملايين ليرة يوميا.



فالرئيس التركى الذى يصر على تصدير صورة غير حقيقية عن اقتصاد بلاده، يؤكد على زيادة الدعم المقدم إلى أفراد الشعب، وعلى قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بتنفيذ أشمل برامج فيما يخص مكافحة الفقر، ورفع حجم المساعدات الاجتماعية، إلى 55 مليار ليرة.



وتعقيبا على ذلك، قال باريش أتاي، وهو برلماني عن حزب العمال التركي، إن أردوغان ينفق بمفرده 1.7 مليار ليرة سنويا، بواقع 4.5 ملايين ليرة يوميا، مؤكدا أن هذه النفقات لا تتضمن النفقات السرية.