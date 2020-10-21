ريان تتفقد عدد من المشروعات بمدينة قها

Advertisements

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مشروعات مدينه قها يرافقها متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور أمل فوزي رئيس مدينه قها، وطاهر الحنفي المشرف العام على تطوير المحليات بالقليوبية.



بدأت ريان الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لمدينة قها الجاري افتتاحه قريبا خاصة بعد توريد الأثاث له، وتدريب العاملين به.



وشرح العميد طاهر الحنفي لمتدربي البرنامج الرئاسي، منظومه المراكز التكنولوجيه والهدف منها، وكيفيه إدارتها والدورة المستديرة للملف.



ثم جرى تفقد إدارة قها التعليمية الجاري إقامتها على أرض أملاك دولة، ومكونة من دور أرضي وعدد 2 دور علوي بتكلفه 4 مليون جنيه، حيث جرى البدء في الإنشاء يوم ٢٨_١_٢٠٢٠، وسيتم الانتهاء منها ٢٧_١١_٢٠٢٠.



كما جرى تفقد محطة غاز قها الجاري إقامتها على مساحة 3800 متر، حيث جرى البدء فيها في شهر أكتوبر الجاري، وسيتم الانتهاء من الأعمال المدنية (الانشائية) خلال 7 شهور وذلك بتكلفة 13 مليون.