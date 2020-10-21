محافظة الفيوم تنظم ندوات تعريفية لذوي الهمم حول مصادر تمويل مشروعاتهم الصغيرة

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الفيوم: الندوات التعريفية فرصة لربط ذوى الاحتياجات بالمبادرات الحكومية وتوفير مصادر تمويل بفائدة ميسرة





أعلنت محافظة الفيوم، عن تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية لمتحدى الإعاقة وذوى الهمم بجميع مراكز المحافظة، تبدأ غدًا الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرًا بندوة بنادي متحدي الإعاقة بالاستاد الرياضي بمدينة الفيوم، لتعريف أبناء مركز ومدينة الفيوم بأهم المشروعات، والجهات المنفذة لها، ومصادر التمويل، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة، وبحضور ممثلي برنامج فرصة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومبادرة مشروعك، وإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأن تلك الندوات التعريفية تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم خلال لقاءه ــ أمس ــ بعددٍ من متحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث وجه المحافظ بعقد تلك الندوة التعريفية لعرض طرق تمويل المشروعات الصغيرة ووسائل مساندة تلك الفئة المهمة من فئات المجتمع، وأهمية العمل بمشروعات تتناسب مع ظروفهم الشخصية وحياتهم المعيشية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن تلك الندوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، لتوفير مصادر ومشروعات للدخل مناسبة لهم تعينهم على الحياة، بحيث تتلائم تلك المصادر وهذة المشروعات مع ظروفهم الخاصة.



وتتناول الندوة تعريف الفئات المستهدفة بأهمية التدريب على الحرف اليدوية، لإكساب ذوي الهمم الخبرة الكافية لاتقان تلك الحرف، مع مراعاة ظروف كل مستفيد، وبحث مجالات عمل ملائمة لهم.

