شوقي غريب يختار 40 لاعبا لمعسكر المنتخب الأوليمبي في نوفمبر

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب قائمة تضم 40 لاعبا كهيكل مبدئي للفريق استعدادا للمعسكر القادم الذي سينطلق أول نوفمبر المقبل والسفر إلى السعودية لاداء مبارتين وديتين احداهما أمام المنتخب البرازيلي يوم 16 نوفمبر والأخري جاري الاتفاق عليها والتي تأتي ضمن برنامج الاستعداد لاولمبياد طوكيو.





وعقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد أكد خلاله المدير الفني على أهداف المرحلة المقبلة ومتطلباتها بهدف تحقيق أفضل النتائج في الدورة الأولمبية.





وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية، والمشرف على المنتخب والذي أكد علي الدعم الكامل من قبل الاتحاد لمنظومة المنتخب الأولمبي مشيرا إلى أن جماهير مصر تنتظر الكثير من هذا الفريق في الدورة الأولمبية.





كما استقبل السيد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره الجهاز الفني في مكتبه بالاتحاد وأكد علي فخره واعتزازه بالمنتخب الأولمبي متمنيا أن يحقق الفريق ميدالية في الدوره الأولمبية.





وقد اتفق الجهاز الفني علي ان يكون بداية المعسكر أول نوفمبر مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تكليف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور ايمن زين بها.





ومن جانبه أكد الكابتن شوقي غريب علي ان الجهاز الفني حرص علي اعلان قائمه تضم 40 لاعبا تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية مشيرا إلى أنه سيتم حسم القائمة المسافرة بعد اعلان الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قائمته وله الحريه في اختيار اي لاعب من تلك القائمه المعلنة التي تضم:





محمد صبحي (الزمالك )

عمر صلاح (سموحه )

عمر رضوان (الجونه)

مصطفي شوبير(الاهلي )

محمود جاد (انبي )

محمد اشرف (طنطا)

اسامة جلال (انبي)

احمد رمضان بيكهام (دجلة)

محمد عبدالسلام (الزمالك )

محمود صابر الجزار (الجونة )

محمود مرعي (دجلة )

احمد ياسين (المقاصة )

محمد عبدالمنعم (سموحة )

احمد يوسف (اف سي مصر )

احمد ابوالفتوح (سموحة )

حسن علي (المصري )

محمود البدري (الاسماعيلي )

كريم العراقي (المصري )

كريم فؤاد (انبي )

شريف رضا (سموحة )

اكرم توفيق (الجونة )

غنام محمد (الانتاج الحربي )

احمد سعيد (دجلة )

عمار حمدي (طلائع الجيش )

محمد صادق (الاسماعيلي )

احمد حمدي (الجونة )

ناصر ماهر (سموحة )

يوسف الجوهري (المقاولون العرب )

عبدالرحمن مجدي (الاسماعيلي )

امام عاشور (الزمالك )

كريم الطيب (اسوان )

رمضان صبحي (بيراميدز )

طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )

عبدالرحمن شيكا (الانتاج الحربي )

مصطفي محمد (الزمالك )

احمد ياسر ريان (الجونة )

صلاح محسن (سموحة )

ناصر منسي (طلائع الجيش )

فادي فريد (أسوان )