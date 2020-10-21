الفيوم: استمرار جولات الجهاز التنفيذي لمتابعة انتظام العملية التعليمية

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فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم للجهاز التنفيذي بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بشكل منتظم، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن.



قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بتفقد المدرسة اليابانية بمركز سنورس، للوقوف على انتظام العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والإلتزام بوسائل الحماية الشخصية، والتباعد الإجتماعي.



كما قام اليوم المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد عددًا من المدارس بمركز طامية، شملت مدارس طاميه الإعدادية للبنات، وطاميه الرسميه للغات، وطاميه للتعليم الأساسي، والشهيد الرائد محمد سيد أبو شقرة الثانوية، للوقوف على سير العمل، وجاهزية بعض المدارس لإنتخابات مجلس النواب، بحضور الاستاذ ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طاميه.



وشدد السكرتير العام المساعد، خلال جولته على الإرتقاء بأعمال النظافة والتجميل بتلك المدارس، واستلام الطلبة للكتب الدراسية، فضلًا عن ضرورة التزام جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، وكذلك التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مع بدء العام الدراسي.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105 "، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".

