أمريكا تقاضي جوجل.. وتتهمها بإساءة استخدام نفوذها للسيطرة على محركات البحث



وتابع التقرير أن صحيفة الدعوى تضمنت اتهامات لجوجل باستخدام ممارسات احتكارية لإقصاء منافسيها من بينها دفع مليارات الدولارات سنويا لتثبيت محرك البحث الخاص بها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة جوجل من جهتها وصفت القضية بالمعيبة للغاية



محللون وضعوا القضية في إطار المعركة الانتخابية التى يخوضها ترامب حاليا الذي سبق واتهم جوجل بالتلاعب بأصوات الناخبين لصالح هيلاري كلينتون فى انتخابات 2016.



كذلك اعتبر ترامب جوجل تشكل خطرًا على الأمن القومي بسبب استثمارات للشركة داخل الصين ما جعل البعض يري القضية مجرد محاولة من إدارة ترامب لتهديد الشركة العملاقة بغرض تقليص هيمنتها على طلبات البحث لدى الأمريكيين التى تسيطر جوجل على 80% منها.



أمريكا تقاضي جوجل بسبب احتكار محرك البحث، وأوضح تقرير قناة الغد، أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت عزمها مقاضاة شركة جوجل متهمة إياها بإساءة استخدام نفوذها للسيطرة على محركات البحث والإعلانات على شبكة الإنترنت.وأضاف التقرير أن هذه الدعوى أكبر ملاحقة قانونية من الإدارة الأمريكية تجاه إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى.