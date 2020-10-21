بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة طلب النادي الأهلي تجديد عقد أحمد فتحي من أجل التواجد مع الفريق خلال المباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بقاء أحمد فتحي مع الأهلي 

وأوضح المصدر أن أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أبلغ مسؤولي الأخير، أنه سينضم لصفوف نادي بيراميدز بنهاية الشهر الجاري.

وأتم المصدر أن مسؤولي الأهلي، إذا  أرادوا تمديد التعاقد حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا عليهم التفاوض مع مسؤولي بيراميدز.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان الأحرم قد حقق الفوز في الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين.


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