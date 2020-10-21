إنتر ميلان يُعلن إصابة أشرف حيكمي بفيروس كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
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تعرض نادي إنتر ميلان الإيطالي لضربة موجعة، بعدنا أعلن إصابة نجمه الدولي المغربي، أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وبالتالي سيغيب عن مواجهة الفريق الليلة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في تويتر "نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ".

وأضاف البيان "المدافع ليس لديه أي أعراض تماما، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

ويشكل غياب حكيمي ضربة لإنتر الذي تعاقد معه هذا الصيف من ريال مدريد بعد تألقه اللافت ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

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