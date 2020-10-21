شاهد.. وقفة تضامنية مع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 87 يوما

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت قناة الغد تقرير مصورًا عن وقفة تضامنية مع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس منذ 87 يوما احتجاجًا على اعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال نظمتها القوى الوطنية، اليوم الأربعاء.

ويخوص الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس معركة «الأمعاء الخاوية» حيث تدهورت صحته خلال الأيام الأخيرة بسبب تعنت سلطات الاحتلال ورفض إطلاق سراحه.

وقال عضو إقليم حركة فتح في الخليل، مهند الجعبري، إن ماهر الأخرس سينتصر على الاحتلال الإسرائيلي، كما انتصر العشرات من المضربين عن الطعام في السجون.

من جانبه قال أمجد النجار، مدير نادي الأسير، إن خطر الموت يهدد حياة الأسير ماهر الأخرس في ظل تقاعس من المنظمات الدولية، موضحا أن وقفة اليوم تأتي ليعلم الجميع أن حياة الأسرى لا يجب أن تكون بهذه الطريقة، ولا بد من الإفراج عنهم.

وقال بديع الدويك، مؤسس تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، إن وقفة اليوم تأتي للدفاع عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال، ورسالتنا لهم لست وحدكم في معركتكم معغ الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، مضرب عن الطعام منذ 87 يوما، بسبب اعتقاله الإداري، وهو اعتقال تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء بدون وجه حق أو تهمة

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