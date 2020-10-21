بسبب الغش.. الأوقاف: إلغاء اختبار وتصريح خطابة خطيبين بدمياط

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء اختبار وتصريح خطابة كل من هاني منير علي الخولي( خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط). ومحمود منصور وهبه السيد سلامة (خطيب مكافأة بمديرية أوقاف دمياط). وذلك لتلبسهما بالغش أثناء اختبار خطباء المكافأة على بند التحسين الراغبين في العمل أئمة بالمناطق الحدودية والمناطق النائية مع إلغاء تصريح خطابة كل منهما، ومنعهما من صعود المنبر، حيث إن ما قام به كل منهما لا يتسق مع أخلاق وسلوك من يسمح له بصعود المنبر.



وقرر وزير الأوقاف وقف كل من: كامل عبد الزين عبد الغفار، وعبد الرحيم عبداللاه عبد الرحيم القرش مسئولي الدفع الإلكتروني بإدارة أوقاف الدلنجات أول بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل، لما نسب إليهما من مخالفات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف.



وذلك بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف البحيرة والمرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية.