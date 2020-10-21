تعرف على تفاصيل حفل مدحت صالح في مهرجان الموسيقي العربية

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يستعد المطرب مدحت صالح ، لإحياء حفل غنائي ضخم بمهرجان " الموسيقى العربية" وذلك يوم الأثنين 9 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة المايسترو أحمد عامر، وبمعاونه المايسترو عمرو سليم، و بيانو ومعتز متولى صولو أورج تامر بدران.



ومن المقرر أن يقدم أيضا حفل اخر ضمن فعاليات المهرجان بدار أوبرا الإسكندرية وذلك يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر.



ومن المقرر أن يغنى مدحت صالح ، بالحفل عدد كبير من أغانيه منها بحلم على قدى، و كوكب تانى، و البلياتشو، و المليونيرات، و بنتى وحبيبتى، وقادرين يا دنيا، و النور مكانه فى القلوب، و قلب واحد، و3 سلامات، و زى ماهيا حبها، وحبيبى يا عاشق،و قارئة الفنجان.