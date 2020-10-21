تعرف على تفاصيل حفل صابر الرباعي في مهرجان 'الموسيقي العربية'

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


يستعد المطرب الكبير صابر الرباعى، لإحياء حفل ختام مهرجان" الموسيقى العربية" وذلك يوم الثلاثاء 10 نوفمبر بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات.

ومن المقرر أن يقدم صابر الرباعى بالحفل عدد كبير من أغانيه منها اتحدى العالم، اجمل نساء الدنيا، سيدى منصور، برشا، شارع الغرام، عمرى الجديد، عز الحبايب، تفتكر ملكت الكون، أجمل مختصر، عزه نفسى، على نار، يا عسل، خلص تارك .


ويصل صابر الرباعى، بداية من شهر نوفمبر لاستعدادات حفل الختام بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات والذى يستعد للحفل عن طريق البروفات حتى وصول المطرب الكبير صابر الرباعى.


أخبار تهمك

خالد بيومي: موسيماني حرر لاعبي الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 7 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 8 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ ساعة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

05:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»