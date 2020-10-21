تعرف على تفاصيل حفل صابر الرباعي في مهرجان 'الموسيقي العربية'

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يستعد المطرب الكبير صابر الرباعى، لإحياء حفل ختام مهرجان" الموسيقى العربية" وذلك يوم الثلاثاء 10 نوفمبر بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات.



ومن المقرر أن يقدم صابر الرباعى بالحفل عدد كبير من أغانيه منها اتحدى العالم، اجمل نساء الدنيا، سيدى منصور، برشا، شارع الغرام، عمرى الجديد، عز الحبايب، تفتكر ملكت الكون، أجمل مختصر، عزه نفسى، على نار، يا عسل، خلص تارك .





ويصل صابر الرباعى، بداية من شهر نوفمبر لاستعدادات حفل الختام بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات والذى يستعد للحفل عن طريق البروفات حتى وصول المطرب الكبير صابر الرباعى.





