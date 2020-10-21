نيللي كريم تشوق جمهورها لفيلم "الثلاثاء 12"
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:20 م
مي مرسي
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شوقت الفنانة نيللي كريم جمهورها، لفيلمها الجديد وذلك قبل عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية.
وكتبت "كريم" قائله: "في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم خط_ دم من إخراج رامي ياسين قريبًا ".
فيلم "الثلاثاء 12" إماراتي تشارك به نيللي كريم مع عدد من الفنانين منهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.
وكتبت "كريم" قائله: "في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم خط_ دم من إخراج رامي ياسين قريبًا ".
فيلم "الثلاثاء 12" إماراتي تشارك به نيللي كريم مع عدد من الفنانين منهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.
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