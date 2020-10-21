نيللي كريم تشوق جمهورها لفيلم "الثلاثاء 12"

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شوقت الفنانة نيللي كريم جمهورها، لفيلمها الجديد وذلك قبل عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية.



وكتبت "كريم" قائله: "في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم خط_ دم من إخراج رامي ياسين قريبًا ".



فيلم "الثلاثاء 12" إماراتي تشارك به نيللي كريم مع عدد من الفنانين منهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.