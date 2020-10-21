باطلالة كاجول.. رحاب الجمل في أحدث ظهور لها

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حرصت الفنانة رحاب الجمل، على مشاركة متابعيها وجمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث تألقت "الجمل" في الصورة بإطلالة كاجول، حيث ارتدت تيشرت باللون الأسود الذي مع بنطلون جينز ونسقت معهم شيميز علي الخصر جمعت بين اللون الأبيض والأسود، مما كشف عن رشاقتها.



ولم تتكلف رحاب الجمل في ارتداء الإكسسوارت والمجوهرات ولكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة مثل السلسة ومجموعه من الحظاظات مما لفت إعجاب متابعيها.



يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.



وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

