زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا





أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي شاختار في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي شاختار اليوم الأربعاء في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة شاختار كالآتي:





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: ميلتاو، فاران، مارسيلو، ميندي





خط الوسط: مودريتش، كاسميرو، فالفيردي.





خط الهجوم: أسينسيو، يوفيتش، رودريجو.



