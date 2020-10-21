بماكياج ناعم.. أحدث ظهور لـ الفنانة يسرا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت يسرا بمكياج ناعم، حيث اعتمدت يسرا في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذي يتناسب مع ظهورها الجذاب.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة والجذابة التي تبرز جمال أنوثتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وعلى جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا مسلسل خيانة عهد سيفا خيانة عهد

أخبار تهمك

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ 33 دقيقة

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 7 ساعات

خالد بيومي: موسيماني حرر لاعبي الأهلي

منذ أقل من ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مي الجهمي في جلسة تصوير جريئة بعدسة مصطفى حافظ (صور)

بفستان شفاف.. حلا شيحة تغازل جمهورها من كواليس مسلسل"خيانة عهد"

بإطلالة كلاسيكية.. ريم البارودي تخطف قلوب محبيها

ليلي علوي تستمتع بالأجواء الصيفية أمام البحر

بإطلالة صيفية.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بـ بدلة رياضية.. أحدث ظهور لـ ايتن عامر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

05:29 م

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»