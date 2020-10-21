بماكياج ناعم.. أحدث ظهور لـ الفنانة يسرا

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شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت يسرا بمكياج ناعم، حيث اعتمدت يسرا في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذي يتناسب مع ظهورها الجذاب.



كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة والجذابة التي تبرز جمال أنوثتها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



وعلى جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.

