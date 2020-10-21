"بسبب فساد أردوغان وصهره".. داود أوغلو يدعو لانتخابات مبكرة فى تركيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
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دعا أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر، وتحكم أقاربه بالسلطة. 

 

وذكر موقع " تركيا الآن"  أن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماع أوغلو برؤساء فروع حزبه بأنقرة، حيث أكد أن انتشار الفقر وتعمق الفساد في الداخل، وفي الخارج أهان تركيا ودمر شرف الأمة، لذلك سنستمر في المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة كل يوم.

 

وأوضح أنَّ رفض أرودغان إجراء انتخابات مبكرة هو انعكاس لمفهوم الدولة القبلية، الذي يدعي معارضته، في حين يرفض الديموقراطية، ويرفض المطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

 

وانتقد رئيس حزب المستقبل، نصائح رئيس حزب العدالة والتنمية لأعضاء حزبه بعدم تعيين أقاربهم في مناصب الدولة، متسائلًا في سخرية عن علاقة أردوغان بوزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، وهو صهره، مشيرًا إلى أن صهره دمر الاقتصاد التركي.
 

وفيما يخص مشروع "الخبز المعلق" الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية، علق داود أوغلو بأن دولت بهتشالي، رئيس حزب الحركة القومية، صاحب فكرة المشروع وحليف أردوغان، هما السبب في ارتفاع معدلات الفقر، وحاجة الشعب للخبز، قائلا  " منذ قدومهما  ابتليت الدولة بالفساد في كل مكان" .


 

واتهم داود أوغلو، بهتشلي وأردوغان، باستغلال شريحة الفقراء لكسب تأييدهما بمشروع "الخبز المعلق"

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