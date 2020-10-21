تعليق الفنانة نادية العراقية على فيديو إلقاء أم لأولادها في النهر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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علقت الفنانة نادية العراقية على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأم ألقت أطفالها في النهر، انتقاما من زوجها بسبب خلافات بينهما.

وكتبت نادية العراقية: "إحدى العراقيات علقت علي منشور لي بكلمه انفضحنا.. عن موضوع اللي رمت أطفالها بالنهر.. وحقيقة حزنت، هل وصل بنا الحال نخجل من أوطاننا وشعوبنا لأجل حالات فردية مزعجة في المجتمع.. أحب أقول لهذه العراقية الحبيبة.. الجرايم في كل مكان ".

وأضافت: "شاهدنا نساء وآباء حرقوا أولادهم أحياء واغتصاب وزنا محارم في كل بقاع الأرض.. فلا تهتمي والجميع يعرف غيره وتربية العراقيين وشهامتهم وكرمهم.. لكن ما رآه العراق من حروب يشيب لها الراس أثمرت هذه السلبيات.. لكم حجة وعذر العتب علي دول مستقرة وآمنة وفيها جرايم بشعه مثل أوروبا وغيرها".

في سياق منفصل، انتقلت نادية العراقية لمصر عام 1977، ثم تزوجت من رجل مصري وأنجبت 3 أبناء أدهم، مي ونيللي ومن أشهر أفلامها "أبو علي".

وفي عام 2012، قدّمت نادية العراقية عددا من المسلسلات العراقية ثم في 2015 شاركت في مسرحية "خو ماكو شي " مع صديقتها الفنانة وفاء حسين.

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نادية العارقية الفنانة نادية العراقية

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