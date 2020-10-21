"الصادرات والواردات": إصدار 24.742 ألف شهادة منشأ خلال سبتمبر الماضي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن قيامها بإصدار 24.742 ألف شهادة منشأ خلال شهر سبتمبر الماضي، طبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، اتفاق ثنائي، كوميسا،MERCSOUR، EUR١، FORM-A، وغيرها).

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الأربعاء- أنها تحققت من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لعدد (97) شهادة صادرة خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أنها تتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من (تونس –الأردن -الكويت – السعودية – لبنان-السودان -البحرين – سلطنة عمان- الصومال والسنغال– دول اتفاقية أغادير) في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

وأضافت أنه تم تقديم كافة الإرشادات الفنية للمصدرين والرد على استفساراتهم طبقاk لما جاء بالقرارات الوزارية المنظمة للفحص لضمان جودة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية.

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