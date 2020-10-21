الخطيب يشارك في حفل تأبين عزمي مجاهد

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على حضور حفل تأبين الراحل عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، الذي توفي الشهر الماضي بعد صراع مع المرض.

وتواجد الخطيب عصر اليوم داخل مقر اتحاد الكرة، وبرفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، من أجل تقديم واجب العزاء لأمير عزمي مجاهد، نجل الفقيد، واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري قد قررت إقامة حفل لتأبين الراحل عزمي مجاهد عقب وفاته.