الخطيب يشارك في حفل تأبين عزمي مجاهد
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:30 م
علي نبوي
Advertisements
حرص محمود الخطيب،
رئيس النادي الأهلي على حضور حفل تأبين الراحل عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة
باتحاد الكرة، الذي توفي الشهر الماضي بعد صراع مع المرض.
وتواجد الخطيب
عصر اليوم داخل مقر اتحاد الكرة، وبرفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي
الأهلي، من أجل تقديم واجب العزاء لأمير عزمي مجاهد، نجل الفقيد، واللجنة الخماسية
المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
وكانت اللجنة الخماسية
المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري قد قررت إقامة حفل لتأبين الراحل عزمي مجاهد عقب
وفاته.