الأهلي يجري مسحة كورونا جديدة اليوم قبل موقعة الوداد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران المسائي، وفقًا للبروتوكول الطبي بالاتحاد الإفريقي، الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

 

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، عقب المران المسائي، استعدادًا لمواجهة الوداد المرتقبة. وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت الماضي.

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